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Ракурс
ДТП сталася в Запорізькій області. Фото: Нацполіція

Криваву аварію із загиблими влаштував підліток у Запорізькій області (ФОТО)

29 вер 2020, 08:43
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Дорожньо-транспортна пригода із смертельними наслідками сталася в Запорізькій області.

У понеділок, 28 вересня, у місті Пологи на вулиці Магістральній перекинувся автомобіль Chery (Чері). За кермом автівки перебував 15-річний підліток, він не впорався з керуванням. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Внаслідок аварії на місці загинули 15-річний пасажир та чоловік, дані якого встановлює поліція. Ще один 39-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Водія та 16-річного пасажира з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували.

Поліція за фактом ДТП відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять слідчі дії.


ДТП на Запоріжжі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 27 вересня у Києві на мосту Патона сталася ДТП. Водій самоскида «Мерседес Актрос» не впорався з керування та в’їхав у відбійник. Внаслідок цього машина перекинулася, а водій загинув.

Джерело: Ракурс


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