Коронавирус в Украине пошел на спад на выходных. Фото: pixabay

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Ракурс

Коронавирус в Украине обнаружили еще у 2 тыс. 671 человека. По сравнению с предыдущими днями, количество новых больных несколько снизилось. За весь период пандемии заболели уже 201 тыс. 305 украинцев.

Вследствие болезни в воскресенье, 27 сентября, умерло 37 пациентов. За весь период пандемии коронавирус забрал жизни уже почти 4 тыс. граждан Украины. Об этом говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В то же время за сутки выздоровел 571 человек. В целом болезнь смогли преодолеть более 88 тыс. человек. Сейчас в Украине почти 109 тыс. активных больных.

За последние сутки больше всего новых больных обнаружили в Харьковской области и Киеве — 339 и 328 случаев соответственно. В Одесской области коронавирус подтвердили у 203 человек. Сейчас в Украине больше всего больных зарегистрировано в Киеве, а также во Львовской, Харьковской и Черновицкой областях.

Как сообщал «Ракурс», в мире от коронавируса скончались уже более 1 млн человек. Больше всего жертв болезни зафиксировали в США, Бразилии и Индии.