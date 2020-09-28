Более 1 млн человек умерли от COVID-19 в мире. Фото: cloudfront.net

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Коронавирусная болезнь COVID-19 с начала своего распространения унесла более 1 млн человеческих жизней.

По состоянию на понедельник, 28 сентября, от осложнений коронавируса умерли 1 млн 2 тыс. 401 человек. Больше всего жертв болезни зафиксировали в Соединенных Штатах Америки, Бразилии и Индии. Об этом сообщается на веб-странице ресурса Worldometers.

За последние сутки, 27 сентября, количество новых случаев заражения возросло на почти 252 тыс. Больше всего заболевших в воскресенье зарегистрировали в Индии. В Аргентине вчера подтвердили почти 9 тыс. случаев COVID-19, в России и Колумбии — более 7 тыс. новых больных.

Всего в мире зарегистрировали 33 млн 307 тыс. 363 случая коронавируса. Уже побороли болезнь 24 млн 638 тыс. 480 человек. Сейчас болеют 7 млн 666 тыс. 482 человека.

Напомним, рекорды суточного прироста новых случаев заражения COVID-19 24 сентября зафиксировали во Франции и Великобритании. Во Франции заболели 16 тыс. 96 человек, а в Великобритании — 6 тыс. 634 человека. Это самые большие показатели с момента начала пандемии коронавируса в Европе.