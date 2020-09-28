Понад 1 млн осіб померли від COVID-19 у світі. Фото: cloudfront.net

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Коронавірусна хвороба COVID-19 з початку свого розповсюдження забрала понад 1 млн людських життів.

Станом на понеділок, 28 вересня, від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 1 млн 2 тис. 401 особа. Найбільше жертв хвороби зафіксували в Сполучених Штатах Америки, Бразилії та Індії. Про це повідомляється на веб-сторінці ресурсу Worldometers.

За останню добу, 27 вересня, кількість нових випадків зараження зросла на майже 252 тис. Найбільше хворих у неділю зареєстрували в Індії. В Аргентині вчора підтвердили майже 9 тис. випадків COVID-19, у Росії та Колумбії — понад 7 тис. нових хворих.

Загалом у світі зареєстрували 33 млн 307 тис. 363 випадки коронавірусу. Вже побороли хворобу 24 млн 638 тис. 480 осіб. Наразі хворіють 7 млн 666 тис. 482 особи.

Нагадаємо, рекорди добовому приросту нових випадків зараження COVID-19 24 вересня зафіксували у Франції та Великій Британії. У Франції захворіли 16 тис. 96 осіб, а у Великій Британії — 6 тис. 634 особи. Це найбільші показники з моменту початку пандемії коронавірусу в Європі.