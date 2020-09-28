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Ракурс
Дональд Трамп 10 лет не платил налоги. Фото: Erin Schaff/Bloomberg

Трамп на протяжении 10 лет не платил налоги в США — NYT

28 сен 2020, 09:09
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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, не платил налоги с прибыли в течение десятка лет до того, как стал главой государства.

Оказалось, что Трамп оплатил 750 долл. федерального налога с прибыли в год, когда победил на выборах президента. Глава Белого дома в первый год своего президентства оплатил еще 750 долл. Об этом 27 сентября сообщило американское издание The New York Times, журналисты которого получили возможность ознакомиться с налоговыми декларациями американского лидера.

На протяжении 10 из последних 15 лет он не платил налогов с прибыли вообще, — пишет издание.

Сам американский президент информацию о неуплате налогов отрицает, называет публикацию СМИ фейком. Трамп заявил, что вскоре обнародует свои налоговые декларации. Президент США заявил, что сейчас сделать это не в состоянии, поскольку декларации проверяет Служба внутренних доходов.


Я платил много, и в том числе я заплатил много налогов на прибыль, — убеждал Трамп журналистов.

Напомним, президент США Дональд Трамп шокировал избирателей во время своей предвыборной кампании. Команда Трампа выпустила рекламу «Поддержи наши войска», где разместила российские истребители и автоматы Калашникова.


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