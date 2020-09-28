Дональд Трамп 10 років не платив податки. Фото: Erin Schaff/Bloomberg

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Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, не сплачував податки з прибутку впродовж десятка років до того, як став главою держави.

Виявилося, що Трамп сплатив 750 дол. федерального податку з прибутку в рік, коли переміг на виборах президента. Глава Білого дому в перший рік свого президенства сплатив ще 750 дол. Про це 27 вересня повідомило американське видання The New York Times, журналісти якого отримали можливість ознайомитися з податковими деклараціями американського лідера.

Впродовж 10 з останніх 15 років він не сплачував податків з прибутку взагалі, — пише видання.

Сам американський президент інформацію про несплату податків заперечує, називає публікацію ЗМІ фейком. Трамп заявив, що незабаром оприлюднить свої податкові декларації. Президент США заявив, що зараз зробити це не в змозі, оскільки декларації перевіряє Служба внутрішніх доходів.

Я сплачував багато, і в тому числі я заплатив багато податків на прибуток, — переконував Трамп журналістів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп шокував виборців під час своєї передвиборчої кампанії. Команда Трампа випустила рекламу «Підтримай наші війська», де розмістила російські винищувачі та автомати Калашникова.