Коронавірус в Україні пішов на спад на вихідних. Фото: pixabay

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Ракурс

Коронавірус в Україні виявили ще у 2 тис. 671 особи. У порівнянні з попередніми днями, кількість нових хворих дещо знизилась. За весь період пандемії захворіли вже 201 тис. 305 українців.

Внаслідок хвороби у неділю, 27 вересня, померло 37 пацієнтів. За весь період пандемії коронавірус забрав життя вже майже 4 тис. громадян України. Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Водночас одужала 571 особа. Загалом хворобу змогли подолати понад 88 тис. осіб. Наразі в Україні майже 109 тис. активних хворих.

За останню добу найбільше нових хворих виявили у Харківській області та Києві — 339 та 328 випадків відповідно. В Одеській області коронавірус підтвердили у 203 осіб. Наразі в Україні найбільше хворих зареєстровано у Києві, а також у Львівській, Харківській та Чернівецькій областях.

Як повідомляв «Ракурс», у світі від коронавірусу померло вже понад 1 млн осіб. Найбільше жертв хвороби зафіксували в Сполучених Штатах Америки, Бразилії та Індії.