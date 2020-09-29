У «розвідку» на Донбас відправляться «слуги»

Слуга народу. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n144466-u-rozvidku-na-donbas-vidpravlyatsya-slugy.html

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«Слуга народа», пропрезидентська фракція у парламенті, висловила намір провести виїзне засідання на Донбасі. Нардепи направляться на Донбас літаком вже наступного тижня.

Метою візиту є нібито «інспекція регіону». Про це заявив очільник фракції Давид Арахамія журналістам, передає «Інтерфакс-Україна».

Повідомляється, що засідання фракції пройде у «нульовій зоні». Під час засідання нардепи будуть розвідувати обстановку на лінії розмежування та проведуть аналіз загальної картини у зоні конфлікту. На Донбасі «слуги» проведуть лише добу — вже у суботу вони повернуться до Києва.

Наголошується, що деякі депутати виступили з критикою цієї ініціативи, оскільки вона може бути використана опонентами проти них.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що внести зміни до постанови про місцеві вибори в Україні наразі неможливо, оскільки це поставить під сумнів легітимність проведення всього виборчого процесу. Тому вибори на Донбасі восени цього року не відбудуться.