Постанову про місцеві вибори Разумков вважає загрозою всій виборчій кампанії. Фото: glavcom.ua

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Внесення змін до постанови про місцеві вибори в Україні неможливе, оскільки поставить під сумнів легітимність проведення всього виборчого процесу.

Місцеві вибори в Україні оголошуються не пізніше, ніж за 90 днів до їх проведення. Питання внесення змін до постанови про місцеві вибори на порядку денному не стоїть. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, 29 вересня передає прес-служба ВРУ.

Зміни в уже ухваленій постанові можуть поставити під сумнів всю виборчу кампанію, — заявив політик.



Також голова Ради запевнив, що парламент зробить усе можливе для того, аби місцеві вибори в Україні під час пандемії коронавірусу пройшли безпечно. Разумков додав, що до найближчих місцевих виборів ВРУ не встигне прийняти зміни до законодавства задля уникнення так званих «клонів» у виборчих списках. При цьому парламентар запевнив, що до наступних виборів такі зміни можливо було б передбачити.

Нагадаємо, перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін запропонував створити на окупованих територіях тимчасовий уряд. Посадовець упевнений, що такий уряд повинен бути міжнародним.