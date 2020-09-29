Постановление о местных выборах Разумков считает угрозой всей избирательной кампании. Фото: glavcom.ua

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Внесение изменений в постановление о местных выборах в Украине невозможно, поскольку поставит под сомнение легитимность проведения всего избирательного процесса.

Местные выборы в Украине объявляются не позднее, чем за 90 дней до их проведения. Вопрос внесения изменений в постановление о местных выборах на повестке дня не стоит. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, 29 сентября передает пресс-служба ВРУ.

Изменения в уже принятом постановлении могут поставить под сомнение всю избирательную кампанию, — заявил политик.



Также председатель Рады заверил, что парламент сделает все возможное для того, чтобы местные выборы в Украине во время пандемии коронавируса прошли безопасно. Разумков добавил, что до ближайших местных выборов ВРУ не успеет принять изменения в законодательство во избежание так называемых «клонов» в избирательных списках. При этом парламентарий заверил, что до следующих выборов такие изменения возможно было бы предусмотреть.

Напомним, первый заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин предложил создать на оккупированных территориях временное правительство. Чиновник уверен, что такое правительство должно быть международным.