Петицію щодо “вагнерівців” розглянула Рада під демарш “слуг” — зрив спецоперації проти “вагнерівців”

https://racurs.ua/ua/n144468-petyciu-schodo-vagnerivciv-rozglyanula-rada-pid-demarsh-chastyny-slug.html

Ракурс

Верховна Рада так і не ухвалила рішення про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо зриву спецоперації українських спецслужб проти «вагнерівців» — бойовиків приватної армії президента Росії Путіна. Під час обговорення відповідної петиції більшість нардепів з фракції Зеленського «Слуга народу» покинули сесійну залу.

Нардепи від «Голосу» та «ЄС» заявили, що «слуги» навмисно блокують створення ТСК. Фракції «Батьківщина» та «За майбутнє" підтримали створення ТСК.

Сьогодні закликала парламент підтримати створення ТСК у справі «вагнерівців», яку ініціював мій колега — військова легенда Роман Костенко. В нас вже є ТСК навіть по футболу, але як тільки починаєш вимагати розібратися в питаннях національної безпеки і державної зради — суцільна блокада частини парламенту. Ми оприлюднимо підписи всіх, хто підтримав створення незалежної комісії у ВРУ, — зазначила нардеп від «Голосу» Олександра Устінова.

Якщо ви не «вимазані» цим питанням, то чого ви боїтеся створити ТСК? З огляду на те, що влада так активно блокує створення цієї комісії, у громадян України назріває висновок: так, державна зрада була. І так, найвище керівництво держави покриває цю зраду. Бо інакше я не можу пояснити того, що відбувається. Сьогодні йдеться про те, що ми маємо зловити, посадити, засудити московських найманців, які вбивають не лише українців, але й людей по всьому світу. І спецслужби різних країн працюють над тим, щоби зловити вбивць із приватної військової компанії Путіна, а українська влада намагається закрити і замовчати це питання, — заявила нардеп Софія Федина.

Електронна петиція щодо «вагнерівців» на сайті парламенту набрала необхідну кількість голосів — понад 25 тис. за шість днів. Сьогодні цю петицію розглянув парламент. Спікер Дмитро Разумков під час розгляду цього питання був відсутній. Після розгляду петиції в Раді планувалася, що депутати можуть розглянути постанову про створення ТСК, однак цього не сталося. Після обговорень перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив засідання.

Наприкінці липня під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію із заманювання цих росіян, щоб надалі доставити їх до України, де вони мали б постати перед судом за свої злочини.

Журналіст Юрій Бутусов звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації та державній зраді, оскільки у Володимира Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією.

Президент 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони. Бурба нібито вимагав допитати Андрія Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка на поліграфі. Новий начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, якого призначили 5 серпня замість Бурби заявив, що СБУ не причетна до «вагнерівців», а версію про спецоперацію розкручують політики і РФ.

23 вересня СБУ в суді підтвердила, що працювала по «вагнерівцях» прямо перед їхнім затриманням у Білорусі. Серед виданих Росії «вагнерівців» могли бути особи, причетні до збиття українських військових літаків «Іл-76» у Луганську, військових літаків «Су-25» та гелікоптера «Мі-8» під Слов’янськом, а також катастрофи малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17.