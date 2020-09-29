Субсидії. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144467-urizaty-subsydiyi-otrymuvacham-vyrishyv-uryad.html

Ракурс

Субсидії в Україні, видатки на які були заплановані у бюджеті на цей рік, перерозподілив уряд. Відтепер частина коштів, що передбачалася на субсидії, буде витрачена на осіб з інвалідністю.

Пільги на комунальні послуги для отримувачів скоротили на суму 756,9 млн грн. Відповідне розпорядження уряду від 28 вересня 2020 р. № 1177-р оприлюднила прес-служба уряду.

Так, згідно з документом, кількість видатків споживання за програмою «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі» була скорочена на 756,9 млн грн.

На цю ж суму збільшили обсяг виплат за програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю».

Як відомо, до цього Кабмін заклав у проекті державного бюджету на 2021 рік видатки на субсидії сумою 36,6 млрд грн. Це на 6,9% менше, ніж у 2020 році. Тоді сума видатків складала 39,3 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада запропонувала скоротити видатки Міністерства соцполітики на фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Фінансування пропонували урізати на 2 млрд 159 млн грн.