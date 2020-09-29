Аваков эмоционально взорвался из-за слов Фокина о войне на Донбассе

Аваков. Фото: UA News

https://racurs.ua/n144480-avakov-emocionalno-vzorvalsya-iz-za-slov-fokina-o-voyne-na-donbasse.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел, гневно отреагировал на слова заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о том, что Россия не ведет войну против Украины.

Глава МВД напомнил Фокину, что из-за войны погибли тысячи солдат и гражданских под российскими градами. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.



Аваков добавил, что слова «их там нет» — это слова Путина, а не представителя Украины. По мнению министра, в последние недели слова Фокина наносят вред Украине и задевают украинцев, которые похоронили родственников на войне.

Напомним, что Фокин сегодня, 29 сентября, на заседании комитета парламента заявил, что пока не видел подтверждений того, что Россия ведет войну против Украины. После этих слов в Раде предложили уволить его с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.