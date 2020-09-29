30 сентября праздник. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n144479-30-sentyabrya-otmechaut-den-perevodchika-i-religioznyy-prazdnik-very-nadejdy-i-lubvi.html

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30 сентября в Украине и мире отмечают Международный День переводчика. Профессиональный праздник людей этой профессии появился по инициативе Международной федерации переводчиков в 1991 году.

Эта дата была выбрана в честь одного из четырех латинских отцов современной христианской Церкви — Иеронима Стридонского, который умер именно 30 сентября 420-го года нашей эры.

Еще в молодые годы он был призван на служение и совершил паломничество в Святую Землю, после чего четыре года жил отшельником. Он досконально изучил халдейский и еврейский язык. Впоследствии он устроился в Вифлеем, где взялся за многолетний труд — перевод на латинский текстов Ветхого и Нового Заветов. Именно его версия этих текстов была провозглашена официальным латинским текстом Священного Писания.

Также в этот день православные верующие отмечают праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Многие девушки именно сегодня праздновали свои именины, ведь указанные имена пользовались в прошлом большой популярностью.

Предание гласит, что сама София была вдовой и занималась воспитанием своих дочерей, прививая им веру в Господа с самого детства. Однако в то время повсеместно было распространено язычество, а потому, император, узнав о четырех христианках, решил обратить их в свою веру.

Но девушки отвергли уговоры и подарки императора, за что их подвергли многочисленным мучениям, а затем обезглавили. Мать девочек умерла от горя спустя три дня. Согласно писанию, на момент смерти Вере было 12 лет, Любови — 9, а Надежде — 10.

Этот день в истории:

1452 — в типографии Иоганна Гутенберга вышла в свет первая в Европе печатная книга — Библия;

1614 — между казацкой старшиной и комиссарами Речи Посполитой подписано соглашение, которым ограничивались казацкие права и реестровое казачество обязывалось нести сторожевую службу и жить только в Запорожье;

1791 — в Вене состоялась премьера последней оперы Моцарта «Волшебная флейта»

1876 ​​- журнал «Киевская старина» впервые опубликовал биографию Григория Сковороды,

1919 — Совет народных министров УНР во главе с социал-демократом Исааком Мазепой приняла законопроект об отмене состояний в Украине;

1929 — Британская служба «Би-би-си» впервые провела телетрансляцию;

1946 — объявлено первые приговоры нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе;

1967 — впервые в космосе осуществлена автоматическая стыковка космических аппаратов, ими стали советские «Космос-186» и «Космос-188»;

1980 — опубликована первая спецификацию Ethernet;

1990 — на площади возле Республиканского стадиона в Киеве состоялся митинг под лозунгом «Нет — новому Союзному договору!», Санкционированный президиумом Киевского городского совета;

1992 — отправлен в отставку премьер-министр Украины Витольд Фокин.

В этот день родились:

1841 — Михаил Драгоманов, украинский общественно-политический деятель, историк, публицист, литературовед, фольклорист, философ;

1905 — Невилл Фрэнсис Мотт, британский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1977;

1924 — Трумэн Капоте, американский писатель;

1928 — Эли Визель, писатель, журналист, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии мира;

1946 — Дэн О’Бэннон, американский сценарист и режиссер. Работал над такими легендарными фильмами как: «Дюна», «Звездные войны», «Чужой»;

1951 — Барри Маршалл, австралийский микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2005 года;

1964 — Моника Беллуччи, итальянская актриса, модель;

1969 — Эмили Ландекер, американская актриса;

1975 — Марион Котийяр, французская актриса театра, телевидения и кино, лауреат «Оскара» и «Золотого глобуса».

Напомним, ранее мы сообщали, что новый праздник в Украине основал президент Украины Владимир Зеленский. Теперь День виноградаря и винодела будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября. В 2020 году его будут праздновать 8 ноября.