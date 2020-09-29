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30 сентября праздник. Фото: УНИАН
30 сентября отмечают День переводчика и религиозный праздник Веры, Надежды и Любвиhttps://racurs.ua/n144479-30-sentyabrya-otmechaut-den-perevodchika-i-religioznyy-prazdnik-very-nadejdy-i-lubvi.htmlРакурс
30 сентября в Украине и мире отмечают Международный День переводчика. Профессиональный праздник людей этой профессии появился по инициативе Международной федерации переводчиков в 1991 году.
Эта дата была выбрана в честь одного из четырех латинских отцов современной христианской Церкви — Иеронима Стридонского, который умер именно 30 сентября 420-го года нашей эры.
Еще в молодые годы он был призван на служение и совершил паломничество в Святую Землю, после чего четыре года жил отшельником. Он досконально изучил халдейский и еврейский язык. Впоследствии он устроился в Вифлеем, где взялся за многолетний труд — перевод на латинский текстов Ветхого и Нового Заветов. Именно его версия этих текстов была провозглашена официальным латинским текстом Священного Писания.
Также в этот день православные верующие отмечают праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Многие девушки именно сегодня праздновали свои именины, ведь указанные имена пользовались в прошлом большой популярностью.
Предание гласит, что сама София была вдовой и занималась воспитанием своих дочерей, прививая им веру в Господа с самого детства. Однако в то время повсеместно было распространено язычество, а потому, император, узнав о четырех христианках, решил обратить их в свою веру.
Но девушки отвергли уговоры и подарки императора, за что их подвергли многочисленным мучениям, а затем обезглавили. Мать девочек умерла от горя спустя три дня. Согласно писанию, на момент смерти Вере было 12 лет, Любови — 9, а Надежде — 10.
Этот день в истории:
- 1452 — в типографии Иоганна Гутенберга вышла в свет первая в Европе печатная книга — Библия;
- 1614 — между казацкой старшиной и комиссарами Речи Посполитой подписано соглашение, которым ограничивались казацкие права и реестровое казачество обязывалось нести сторожевую службу и жить только в Запорожье;
- 1791 — в Вене состоялась премьера последней оперы Моцарта «Волшебная флейта»
- 1876 - журнал «Киевская старина» впервые опубликовал биографию Григория Сковороды,
- 1919 — Совет народных министров УНР во главе с социал-демократом Исааком Мазепой приняла законопроект об отмене состояний в Украине;
- 1929 — Британская служба «Би-би-си» впервые провела телетрансляцию;
- 1946 — объявлено первые приговоры нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе;
- 1967 — впервые в космосе осуществлена автоматическая стыковка космических аппаратов, ими стали советские «Космос-186» и «Космос-188»;
- 1980 — опубликована первая спецификацию Ethernet;
- 1990 — на площади возле Республиканского стадиона в Киеве состоялся митинг под лозунгом «Нет — новому Союзному договору!», Санкционированный президиумом Киевского городского совета;
- 1992 — отправлен в отставку премьер-министр Украины Витольд Фокин.
В этот день родились:
- 1841 — Михаил Драгоманов, украинский общественно-политический деятель, историк, публицист, литературовед, фольклорист, философ;
- 1905 — Невилл Фрэнсис Мотт, британский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1977;
- 1924 — Трумэн Капоте, американский писатель;
- 1928 — Эли Визель, писатель, журналист, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии мира;
- 1946 — Дэн О’Бэннон, американский сценарист и режиссер. Работал над такими легендарными фильмами как: «Дюна», «Звездные войны», «Чужой»;
- 1951 — Барри Маршалл, австралийский микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2005 года;
- 1964 — Моника Беллуччи, итальянская актриса, модель;
- 1969 — Эмили Ландекер, американская актриса;
- 1975 — Марион Котийяр, французская актриса театра, телевидения и кино, лауреат «Оскара» и «Золотого глобуса».
Напомним, ранее мы сообщали, что новый праздник в Украине основал президент Украины Владимир Зеленский. Теперь День виноградаря и винодела будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября. В 2020 году его будут праздновать 8 ноября.
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