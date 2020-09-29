Курорт. Фото: Бабель

https://racurs.ua/n144478-v-turmu-za-negativnyy-otzyv-mogut-posadit-amerikanca.html

Ракурс

Турист из Америки может отсидеть два года в тюрьме Таиланда из-за того, что он опубликовал негативный отзыв об отеле, в котором останавливался.

Руководство отеля подало в суд на туриста по обвинению в подрыве репутации. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что американец Уэсли Барнс опубликовал несколько отзывов на разных платформах якобы обвиняя курорт в «современном рабстве». Однако в отеле Sea View Resort заявили, что такие отзывы не соответствуют действительности и подрывают репутацию отеля.

Инцидент произошел на курорте на острове Ко Чанг в начале 2020 года. Негативный отзыв американца был связан с тем, что он хотел принести свою бутылку алкоголя на ужин в ресторан.

Турист отказался платить сбор за распитие собственного алкоголя и между ним и руководством возник спор. После отъезда Барнс опубликовал несколько негативных отзывов, а отель предъявил ему иск о клевете. Впоследствии Барнса задержали. Если мужчину признают виновным, ему может грозить до двух лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Google обязали раскрыть личные данные пользователя, написавшего негативный отзыв о работе стоматолога в Мельбурне.

Федеральный суд Австралии удовлетворил жалобу врача Мэтью Каббабе, который попросил помочь выявить пользователя под ником CBsm 23. Врач считает, что пользователь оклеветал его, написав негативный комментарий после визита в его стоматологического кабинета.