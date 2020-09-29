Готель. Фото: Бабель

https://racurs.ua/ua/n144478-amerykancya-mojut-posadyty-do-v-yaznyci-za-negatyvnyy-vidguk.html

Ракурс

Турист з Америки може відсидіти два роки у в’язниці Таїланду через те, що він опублікував негативний відгук про готель, в якому зупинявся.

Керівництво готелю подало у суд на туриста за звинувачення у підриві репутації готелю. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що американець Уеслі Барнс опублікував кілька відгуків на різних платформах нібито звинувачуючи курорт у «сучасному рабстві». Однак у готелі Sea View Resort заявили, що такі відгуки не відповідають дійсності і підривають репутацію готелю.

Інцидент стався на курорті на острові Ко Чанг на початку 2020 року. Негативний відгук американця був пов’язаний з тим, що він хотів принести свою пляшку алкоголю на вечерю в ресторан.

Турист відмовився платити збір за розпиття власного алкоголю і між ним та керівництвом виникла суперечка. Після від’їзду Барнс опублікував кілька негативних відгуків, а готель пред’явив йому позов про наклеп. Згодом Барнса затримали. Якщо чоловіка визнають винним, йому може загрожувати до двох років в’язниці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Google зобов’язали розкрити особисті дані користувача, який написав негативний відгук про роботу стоматолога в Мельбурні.

Федеральний суд Австралії задовольнив скаргу лікаря Метью Каббабе, який попросив допомогти виявити користувача під ніком CBsm 23. Лікар вважає, що користувач здійснив наклеп, написавши негативний коментар після візиту до його стоматологічного кабінету.