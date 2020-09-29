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Ракурс
Зеленський і Фокін. Фото: RT

Звільнення Фокіна вимагає від Зеленського комітет Ради — документ

29 вер 2020, 20:25
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Вітольд Фокін, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі, може бути звільнений зі своєї посади. На такому рішенні наполягають члени комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Комітет вимагає засудити висловлювання та дії Фокіна та звільнити його з посади заступника. Про це йшла мова на засіданні комітету сьогодні, 29 вересня.

Постанова. Фото: Українська правда

Під час засідання комітету нардепи вирішили звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням відсторонити Фокіна заради недопущення зради національних інтересів України. Це рішення підтримали десять нардепів із 16 членів комітету.


Пропозиція. Фото: Українська правда


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Фокін вважає, що неможливо встановити мир на Донбасі не дотримуючись мінських угод. На його думку, альтернативи мінським угодам не існує, а доказів військової агресії Росії на Донбасі він «не бачить».

Також він додав, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Росії.

Джерело: Ракурс


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