Зеленський і Фокін. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n144477-zvilnennya-fokina-vymagaie-vid-zelenskogo-komitet-rady-dokument.html

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Вітольд Фокін, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі, може бути звільнений зі своєї посади. На такому рішенні наполягають члени комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Комітет вимагає засудити висловлювання та дії Фокіна та звільнити його з посади заступника. Про це йшла мова на засіданні комітету сьогодні, 29 вересня.





Під час засідання комітету нардепи вирішили звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням відсторонити Фокіна заради недопущення зради національних інтересів України. Це рішення підтримали десять нардепів із 16 членів комітету.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Фокін вважає, що неможливо встановити мир на Донбасі не дотримуючись мінських угод. На його думку, альтернативи мінським угодам не існує, а доказів військової агресії Росії на Донбасі він «не бачить».

Також він додав, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Росії.