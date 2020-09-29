Фокин и Зеленский. Фото: RT

https://racurs.ua/n144477-uvolit-fokina-potreboval-ot-zelenskogo-komitet-rady-dokument.html

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Витольд Фокин, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, может быть уволен со своей должности. На таком решении настаивают члены комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Комитет требует осудить высказывания и действия Фокина и уволить его с должности заместителя. Об этом шла речь на заседании комитета сегодня, 29 сентября.



Во время заседания комитета нардепы решили обратиться к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой отстранить Фокина ради недопущения предательства национальных интересов Украины. Это решение поддержали десять нардепов из 16 членов комитета.

Напомним, ранее мы сообщали, что Фокин считает, что невозможно установить мир на Донбассе не соблюдая минские соглашения. По его мнению, альтернативы минским соглашениям не существует, а доказательств военной агрессии России в Донбассе он «не видит».

Также он добавил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке России.