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Ракурс
Фокин и Зеленский. Фото: RT

Уволить Фокина потребовал от Зеленского комитет Рады — документ

29 сен 2020, 20:25
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Витольд Фокин, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, может быть уволен со своей должности. На таком решении настаивают члены комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Комитет требует осудить высказывания и действия Фокина и уволить его с должности заместителя. Об этом шла речь на заседании комитета сегодня, 29 сентября.

Предложение комитета. Фото: Украинская правдаВо время заседания комитета нардепы решили обратиться к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой отстранить Фокина ради недопущения предательства национальных интересов Украины. Это решение поддержали десять нардепов из 16 членов комитета.


Предложение комитета. Фото: Украинская правдаНапомним, ранее мы сообщали, что Фокин считает, что невозможно установить мир на Донбассе не соблюдая минские соглашения. По его мнению, альтернативы минским соглашениям не существует, а доказательств военной агрессии России в Донбассе он «не видит».

Также он добавил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке России.

Источник: Ракурс


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