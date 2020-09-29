Порошенко. Фото: пресс-служба политика

https://racurs.ua/n144476-poroshenko-zarazilsya-koronavirusom.html

Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины и глава фракции «Европейская солидарность» в парламенте, получил положительный тест на коронавирус.

Лечиться политик планирует дома. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



Пятый президент заявил, что из-за коронавируса будет вынужден прервать свою поездку по регионам Украины и уйти на самоизоляцию.

Напомним, ранее мы сообщали, что половина семьи президента Украины Владимира Зеленского переболела коронавирусом. Коронавирусом переболел его 7-летний сын Кирилл, а также первая леди — Елена Зеленская.