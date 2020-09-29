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Ракурс
Порошенко. Фото: пресс-служба политика

Порошенко заразился коронавирусом

29 сен 2020, 19:38
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Петр Порошенко, пятый президент Украины и глава фракции «Европейская солидарность» в парламенте, получил положительный тест на коронавирус.


Лечиться политик планирует дома. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Пост Петра Порошенко. Скриншот: FacebookПятый президент заявил, что из-за коронавируса будет вынужден прервать свою поездку по регионам Украины и уйти на самоизоляцию.

Напомним, ранее мы сообщали, что половина семьи президента Украины Владимира Зеленского переболела коронавирусом. Коронавирусом переболел его 7-летний сын Кирилл, а также первая леди — Елена Зеленская.

Источник: Ракурс


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