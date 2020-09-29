Порошенко. Фото: прес-служба політика

https://racurs.ua/ua/n144476-poroshenko-zarazyvsya-koronavirusom.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України і глава фракції «Європейська солідарність» в парламенті, отримав позитивний тест на коронавірус.

Лікуватися політик планує вдома. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.



П’ятий президент заявив, що через коронавірус буде змушений перервати свою поїздку регіонами України і піти на самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що половина сім’ї президента України Володимира Зеленського перехворіла на коронавірус. Коронавірус перехворів 7-річний син президента Кирило, а також перша леді — Олена Зеленська.