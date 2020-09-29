Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Порошенко. Фото: прес-служба політика

Порошенко заразився коронавірусом

29 вер 2020, 19:38
999

Петро Порошенко, п’ятий президент України і глава фракції «Європейська солідарність» в парламенті, отримав позитивний тест на коронавірус.


Лікуватися політик планує вдома. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Допис Петра Порошенка. Скріншот: FacebookП’ятий президент заявив, що через коронавірус буде змушений перервати свою поїздку регіонами України і піти на самоізоляцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що половина сім’ї президента України Володимира Зеленського перехворіла на коронавірус. Коронавірус перехворів 7-річний син президента Кирило, а також перша леді — Олена Зеленська.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів