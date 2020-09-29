Організмів-«вірусоїдів» вперше відкрили вчені

Планктон. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144475-organizmiv-virusoyidiv-vpershe-vidkryly-vcheni.html

Ракурс

Віруси є великим царством живих організмів, однак раніше вченим не вдавалося виявити жодних істот, які могли б поїдати їх. Тепер вченим доведеться переглянути уявлення про роль вірусів у харчових ланцюжках.

Група дослідників з лабораторії наук про океан Бігелоу в Іст-Бутбу взяла проби морської води на двох ділянках океану у 2009 і 2016-тому році. У цих зразках вдалося виявити сліди поїдання вірусів планктоном. Про це повідомляє National Geographic.

Вчені зазначають, що раніше було відомо лише про існування вірусів, які еволюціонували, щоб позбавляти інші віруси білків. Але дотепер не було доказів того, що інший організм поглинає і перетравлює частки віріона для отримання енергії.

У рамках проведеного дослідження виявилося, що близько половини бібліотек, проаналізованих з одного зразка, містили послідовності бактерій, які були з’їдені планктоном.

Трохи частіше зустрічалися вірусні послідовності. В одній з вибірок половина бібліотек містила фрагменти генів від 50 різних вірусів. Більшість вірусних послідовностей створили бактеріофаги — патогени, які вдираються і розмножуються всередині бактеріальних клітин.

Вчені дійшли висновку, що ці організми безпосередньо харчуються вірусами. На це вказує те, що два абсолютно різні типи найпростіших мають майже ідентичні вірусні послідовності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, «придушила» циркуляцію інших поширених респіраторних вірусів.