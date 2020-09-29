Нові докази невинуватості Маркова вимагає долучити до справи захист

Справа Марківа. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n144474-novi-dokazy-nevynuvatosti-markova-vymagaie-doluchyty-do-spravy-zahyst.html

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Справу Марківа, українського нацгвардійця, розглядає апеляційний суд присяжних у Мілані. Адвокати вимагають долучити до справи нові докази.

Зі свого боку сторона обвинувачення просить їх не приймати. Про це розповів лідер української спільноти Олесь Городецький на своїй сторінці у Facebook.

Судове засідання відбувається за закритими дверима з обмеженою кількістю журналістів. Наразі відомо, що захист нацгвардійця вимагає розглянути у якості доказів фільм режисера Крістіано Тінацці «Не в тому місці, не в той час» і останнє дослідження Міністерства внутрішніх справ України з аудіоекспертизою відео Рогелона.

Адвокати обвинувачення і цивільні позивачі просять не приймати фільм-розслідування про Марківа, посилаючись на те, що невідомо, хто його зняв.

Як відомо, у липні 2019 року суд присяжних міста Павії визнав українця винним у загибелі у 2014 році під Слов’янськом фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Марківа засудили до 24 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українське слідство знайшло низку важливих свідків, які дають покази, з яких чітко видно невинуватість ув’язненого українця Віталія Марківа.

Один зі свідків — колишня прес-секретар так званого народного мера Слов’янська В’ячеслава Пономарьова. Жінка розповіла, що контактувала з загиблими фотокореспондентом Андреа Рокеллі і його перекладачем Андрієм Мироновим під час їхньої поїздки до самопроголошеної ДНР. Наразі вона проживає в Італії, і за запитом суду може дати свідчення.