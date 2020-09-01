Документальний фільм The Wrong Place продемонстрували в італійському парламенті, фото: МВС

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У парламенті Італії показали документальний фільм про українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого італійським судом у липні 2019 року до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у умисному вбивстві двох осіб під час бойових дій поблизу Слов’янська, зокрема репортера Андреа Рокеллі.

Продемонстрований в приміщенні парламенту Італії 30-хвилинний документальний фільм The Wrong Place створений на основі фактів та свідчень, які підтверджують відсутність будь-яких доказів вини Марківа у загибелі італійця Роккеллі, повідомляє прес-служба МВС України.

Зазначається, що автори фільму з’ясували нові факти та спілкувалися зі свідками, які не були залучені до судового процесу, в межах якого засудили Марківа.

Зокрема, фільм включає кадри, відзняті французом Вільямом Ругелоном, який разом з Рокеллі та іншим загиблим тоді іноземцем росіянином Андрієм Мироновим прибув на околицю Слов’янська.

Ругелон тоді отримав поранення. На думку авторів фільму, зняти ним тоді кадри спростовують думка сторони обвинувачення, що ініціатором збройної атаки, в результаті якої загинув Роккеллі, нібито були ЗСУ, в той час як бойовики поводилися тихо.

На відео можна почути постріли з автоматичної зброї, які, враховуючи положення журналістів в той час, лунали з позицій бойовиків. Крім того, Миронов перед смертю заявляє, що журналісти потрапили під перехресний вогонь.

Також наводять інші докази, які свідчать, що бійці ЗСУ не могли розрізнити постаті загиблих журналістів з позиції, на якій тоді перебували.

Завершальна частина фільму буде готова пізньою осенню. 29 вересня італійський суд розпочне розгляд апеляції на вирок Марківу.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков нещодавно заявив, що українське слідство знайшло низку доказів невинуватості Марківа.