Документальный фильм The Wrong Place продемонстрировали в итальянском парламенте, фото: МВД

https://racurs.ua/n143278-delo-markiva-film-o-nevinovnosti-nacgvardeyca-pokazali-v-italyanskom-parlamente.html

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В парламенте Италии показали документальный фильм об украинском нацгвардейце Виталие Маркиве, осужденном итальянским судом в июле 2019 года к 24 годам лишения свободы по обвинению в умышленном убийстве двух человек во время боевых действий возле Славянска, в частности репортера Андреа Рокелли.

Продемонстрированный в помещении парламента Италии 30-минутный документальный фильм The Wrong Place создан на основе фактов и свидетельств, подтверждающих отсутствие каких-либо доказательств вины Маркива в гибели итальянца Роккелли, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что авторы фильма выяснили новые факты и общались со свидетелями, которые не были привлечены к судебному процессу, в рамках которого осудили Маркива.

В частности, фильм включает кадры, снятые французом Вильямомо Ругелоном, который вместе с Рокелли и другим погибшим тогда иностранцем россиянином Андреем Мироновым прибыл на окраину Славянска.

Ругелон тогда получил ранения. По мнению авторов фильма, снять им тогда кадры опровергают мнение стороны обвинения, что инициатором вооруженной атаки, в результате которой погиб Роккелли, якобы были ВСУ, в то время как боевики вели себя тихо.

На видео слышны выстрелы из автоматического оружия, которые, учитывая положение журналистов в то время, звучали с позиций боевиков. Кроме того, Миронов перед смертью заявляет, что журналисты попали под перекрестный огонь.

Также приводят другие доказательства, которые свидетельствуют, что бойцы ВСУ не могли различить фигуры погибших журналистов с позиции, на которой тогда находились.

Заключительная часть фильма будет готова поздней осенью. 29 сентября итальянский суд начнет рассмотрение апелляции на приговор Маркиву.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков недавно заявил, что украинское следствие нашло ряд доказательств невиновности Маркива.