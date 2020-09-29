Новые доказательства невиновности Маркива требует учесть защита

Дело Маркива. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n144474-novye-dokazatelstva-nevinovnosti-markiva-trebuet-uchest-zaschita.html

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Дело Виталия Маркива, украинского нацгвардийца, рассматривает апелляционный суд присяжных в Милане. Адвокаты требуют приобщить к делу новые доказательства.

В свою очередь сторона обвинения просит их не принимать. Об этом рассказал лидер украинского сообщества Олесь Городецкий на своей странице в Facebook.

Судебное заседание проходит за закрытыми дверьми с ограниченным количеством журналистов. Известно, что защита нацгвардийца требует рассмотреть в качестве доказательств фильм режиссера Кристиано Тинацци «Не в том месте, не в то время» и последнее исследование Министерства внутренних дел Украины с аудиоэкспертизой видео Рогелона.

Адвокаты обвинения и гражданские истцы просят не принимать фильм-расследование о Маркиве, ссылаясь на то, что неизвестно, кто его снял.

Как известно, в июле 2019 года суд присяжных города Павии признал украинца виновным в гибели в 2014 году под Славянском фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Маркива приговорили к 24 годам лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинское следствие нашло ряд важных свидетелей, которые дают показания, подтверждающие невиновность заключенного украинца Виталия Маркива.

Один из свидетелей — бывшая пресс-секретарь так называемого народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева. Женщина рассказала, что контактировала с погибшими фотокорреспондентом Андреа Рокелле и его переводчиком Андреем Мироновым во время их поездки в само провозглашенную ДНР. Сейчас она проживает в Италии, и по запросу суда может дать показания.