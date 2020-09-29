Коли поховають усіх жертв авіакатастрофи Ан-26, розповів Зеленський

Зеленський. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n144473-koly-pohovaut-usih-jertv-aviakatastrofy-an-26-rozpoviv-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що церемонія прощання з усіма жертвами катастрофи Ан-26 на Харківщині може відбутися тільки після ідентифікації тіл всіх загиблих.

Тіла остаточно дослідять у найближчі два-три тижні. Про це глава держави повідомив під час поїздки до Вінницької області, передає прес-служба Офісу президента.

Український лідер заявив, що зараз з тілами загиблих працює експертна комісія. Також певні складнощі створює те, що всі загиблі члени екіпажу і курсанти були з різних областей України.

За прогнозами голови Державного бюро розслідувань (ДБР) і Міністерства оборони, церемонія може відбутися лише через півмісяця після трагедії.

Я розумію, що такі речі треба терміново робити, особливо цього чекають перш за все рідні і близькі. Мої співчуття їм. Через 2−3 тижні, я думаю, це буде можливим, — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що церемонія прощання із загиблим в авіакатастрофі на Харківщині курсантом Віталієм Ольховим 29 вересня відбулася у Харкові. Він помер в лікарні на наступний день після авіакатастрофи.