У Харкові попрощалися із загиблим курсантом. Фото: В’ячеслав Мадієвський

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Церемонія прощання із загиблим в авіакатастрофі на Харківщині курсантом Віталієм Вільховим 29 вересня відбулася у Харкові. Він помер у лікарні наступного дня після авіакатастрофи.

Прощалися із курсантом на Меморіалі слави у лісопарку. На церемонії були присутні рідні загиблого, керівництво Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба, керівництво ОДА та представники духовенства. Про це повідомляє «Укрінформ».

Труну, покриту синьо-жовтим стягом, пронесли крізь усю алею Меморіалу слави. Курсанти почергово несли тіло загиблого. Тіло загиблого сьогодні доставлять в Львівську область, де курсанта поховають у рідному місті Соснівка.

Представники університету розповіли, що у своїй вступній заяві Вільховий написав, що його спонукали до навчання на льотчика мрія про небо та військово-політична ситуація в країні.

Як відомо, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва впав літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб з 11 областей України: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. Внаслідок авіакатастрофи загинули 25 осіб.

Нагадаємо, літак Ан-26, який розбився під Чугуєвом, мали відправити на капітальний ремонт через два дні. У Верховній Раді розглядають варіант створення комісії щодо розслідування авіакатастрофи в Харківській області.