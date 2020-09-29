Чи складе мандат депутата, розповів екс-“слуга” Юрченко на тлі корупційного скандалу

https://racurs.ua/ua/n144450-chy-sklade-mandat-deputata-povidomyv-eks-sluga-urchenko-video.html

Ракурс

Олександр Юрченко — нардеп і екс-представник «Слуги народу», котрого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря завдяки корупційній схемі в парламенті, розповів, чи планує складати мандат народного депутата.

В жодному разі. Мене обрали люди і дали мені обов’язки. Я маю ці обов’язки виконувати, — сказав нардеп журналістам.

Відеозапис його коментаря оприлюднив фотограф Ян Доброносов.

Нагадаємо, НАБУ спочатку повідомило про підозру помічнику нардепа Юрченка в одержанні неправомірної вигоди. Пізніше у відомстві повідомили, що генпрокурор Ірина Венедіктова не підписує підозру нардепу і тому оприлюднили відео з доказами причетності Юрченка до справи. Через два дні очільниця Офісу генпрокурора підозру підписала. Згодом ВАКС взяв Юрченка під варту з альтернативою 3 млн грн застави. Юрченка виключили з фракції «Слуга народу», однак він вийшов під заставу і 29 вересня прийшов на засідання Ради. Свою вину у корупційному злочині нардеп заперечує.