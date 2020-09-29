Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Чи складе мандат депутата, розповів екс-“слуга” Юрченко на тлі корупційного скандалу

Чи складе мандат депутата, повідомив екс-«слуга» Юрченко (ВІДЕО)

29 вер 2020, 12:30
999

Олександр Юрченко — нардеп і екс-представник «Слуги народу», котрого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря завдяки корупційній схемі в парламенті, розповів, чи планує складати мандат народного депутата.

В жодному разі. Мене обрали люди і дали мені обов’язки. Я маю ці обов’язки виконувати, — сказав нардеп журналістам.

Відеозапис його коментаря оприлюднив фотограф Ян Доброносов.


Нагадаємо, НАБУ спочатку повідомило про підозру помічнику нардепа Юрченка в одержанні неправомірної вигоди. Пізніше у відомстві повідомили, що генпрокурор Ірина Венедіктова не підписує підозру нардепу і тому оприлюднили відео з доказами причетності Юрченка до справи. Через два дні очільниця Офісу генпрокурора підозру підписала. Згодом ВАКС взяв Юрченка під варту з альтернативою 3 млн грн застави. Юрченка виключили з фракції «Слуга народу», однак він вийшов під заставу і 29 вересня прийшов на засідання Ради. Свою вину у корупційному злочині нардеп заперечує.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів