Сложит ли мандат депутата, сообщил экс-«слуга» Юрченко на фоне коррупционного скандала

https://racurs.ua/n144450-slojit-li-mandat-deputata-soobschil-eks-sluga-urchenko-video.html

Ракурс

Александр Юрченко — нардеп и экс-представитель «Слуги народа», которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки с помощью коррупционной схемы в парламенте, рассказал, планирует ли он отказаться от мандата народного депутата.

Ни в коем случае. Меня выбрали люди и дали мне обязанности. Я эти обязанности буду выполнять, — сказал нардеп журналистам.

Видеозапись его комментария обнародовал в Фейсбук фотограф Ян Доброносов.

Напомним, НАБУ сначала сообщило о подозрении помощнику нардепа Юрченко в получении неправомерной выгоды. Позже в ведомстве отметили, что генпрокурор Ирина Венедиктова не подписывает подозрение нардепу и поэтому было обнародовано видео с доказательствами причастности Юрченко к делу. Спустя два дня глава Офиса генпрокурора подписала подозрение. Впоследствии ВАКС взял Юрченко под стражу с альтернативой 3 млн грн залога. Юрченко исключили из фракции «Слуга народа», однако он вышел под залог и 29 сентября пришел на заседание Рады. Свою вину в коррупционном преступлении нардеп отрицает.