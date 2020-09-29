Активісти прийшли підтримати ветеранів на суді за позовом Сивохо. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n144449-aktyvisty-pryyshly-pidtrymaty-veteraniv-na-sudi-za-pozovom-syvoho-video.html

Ракурс

Судове засідання за позовом колишнього радника секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергія Сивохо проти трьох ветеранів АТО продовжилося 29 вересня в Києві.

Під будівлю Печерського районного суду, де триває судове засідання, вже прийшли активісти. Вони підтримують ветеранів війни Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Каплю. Про це повідомляється на сторінці «Рух опору капітуляції» у Facebook.

Як відомо, 12 березня 2020 року у Києві мала відбутися презентація «Національної платформи примирення і єдності», ініціатором створення якої виступив тодішній радник секретаря РНБО Сергія Сивохо. Презентація переросла у конфлікт та штовханину з військовими з полку «Азов». Хтось із присутніх штовхнув Сивохо, а той впав. Підозрюють у цьому Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Каплю.

Нагадаємо, «Національний корпус» подав до Служби безпеки України заяву про державну зраду Сергія Сивохо.