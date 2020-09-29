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Ракурс
Активисты пришли поддержать ветеранов на суде по иску Сивохо. Фото: ria.ru

Суд по иску Сивохо собрал митинг активистов (ВИДЕО)

29 сен 2020, 12:10
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Судебное заседание по иску бывшего советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо против трех ветеранов АТО продолжилось 29 сентября в Киеве.

Под здание Печерского районного суда, где продолжается судебное заседание, уже пришли активисты. Они поддерживают ветеранов войны Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Каплю. Об этом сообщается на странице «Движение сопротивления капитуляции» в Facebook.

Как известно, 12 марта 2020 года в Киеве должна была состояться презентация «Национальной платформы примирения и единства», инициатором создания которой выступил тогдашний советник секретаря СНБО Сергея Сивохо. Презентация переросла в конфликт и потасовку с военными из полка «Азов». Кто-то из присутствующих толкнул Сивохо, а тот упал. Подозревают в этом Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Каплю.


Напомним, «Национальный корпус» подал в Службу безопасности Украины заявление о государственной измене Сергея Сивохо.

Источник: Ракурс


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