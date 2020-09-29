Ан-26 мали відправити на капремонт через два дні — нардеп

https://racurs.ua/ua/n144448-an-26-maly-vidpravyty-na-kapremont-cherez-dva-dni-nardep.html

Ракурс

Літак Ан-26, який розбився під Чугуєвом, мали відправити на капітальний ремонт через два дні. Про це заявив нардеп-«слуга» Олександр Качура 29 вересня. За його словами, у Верховній Раді розглядають варіант створення комісії щодо розслідування авіакатастрофи на Харківщині.

Ми створимо… і можливо парламентську комісію, і в уряді створюємо комісію, але це не поверне життя. Ми можемо зарадити лише тим, щоб назвали прізвища тих, хто винний у цьому, — заявив Качура, пише УНН.

На його думку, необхідно знайти усіх відповідальних за огляд технічного стану літака та тих, хто підписав дозвіл на виліт.

Потім я чекаю відставки всього керівництва, яке було відповідальне за цей напрямок… Цей літак через два дні мав іти на капітальний ремонт, як його могли в останні дні експлуатувати і на навчання летіти? — резюмував нардеп.



Нагадаємо, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб з 11 областей України: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, уцілілий В’ячеслав Золочевський врятував одного курсанта, однак 26 вересня він помер у лікарні від опіків. Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що наразі розглядаються три версії причин катастрофи — теракт, халатність та несправність борту.

28 вересня у родичів загиблих взяли забір зразків для аналізу ДНК, щоб провести ідентифікацію тіл. Результати розшифрування «чорних скриньок» з Ан-26 мають оприлюднити на початку жовтня.