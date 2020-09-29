Ан-26 должны были отправить на капремонт через два дня — нардеп — авиакатастрофа под Чугуевом

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Самолет Ан-26, разбившийся под Чугуевом, должны были отправить на капитальный ремонт через два дня. Об этом заявил нардеп-«слуга» Александр Качура 29 сентября. По его словам, в Верховной Раде рассматривают вариант создания комиссии по расследованию авиакатастрофы в Харьковской области.

Мы создадим… и возможно парламентскую комиссию, и в правительстве создаем комиссию, но это не вернет жизни. Мы можем помочь тем, что назовем фамилии виновных в этом, — заявил Качура, пишет УНН.

По его мнению, необходимо найти всех ответственных за осмотр технического состояния самолета и тех, кто подписал разрешение на вылет.

Затем я жду отставки всего руководства, которое было ответственно за это направление… Этот самолет через два дня должен был идти на капитальный ремонт, как его могли в последние дни эксплуатировать и на учения летать?, — резюмировал нардеп.



Напомним, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находилось 27 человек из 11 областей Украины: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, уцелевший Вячеслав Золочевский спас одного курсанта, однако 26 сентября он скончался в больнице от ожогов. Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что сейчас рассматриваются три версии причин катастрофы — теракт, халатность и неисправность борта.

28 сентября у родственников погибших взяли образцы для анализа ДНК, чтобы провести идентификацию тел. Результаты расшифровки «черных ящиков» Ан-26 должны обнародовать в начале октября.