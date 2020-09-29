Правила въезда иностранцев в Украину на период действия карантина изменены. Фото: 24tv.ua

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Правила въезда иностранцев в Украину в период карантина изменил Кабинет министров.

На период карантинных ограничений запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства, у которых отсутствует страховой полис, выданный страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине. Также этот документ может быть выдан иностранной страховой компанией-партнером и должен покрывать издержки, связанные с лечением коронавируса, обсервацией и сроком пребывания в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Отмечается, что под новые правила не подпадают иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно живут в Украине, беженцы и лица, которым нужна дополнительная защита, дипломаты, представители официальных международных миссий, военнослужащих стран-членов НАТО.

На территорию ОРДЛО и Крыма не пустят иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих полиса страхования. Выехать с полуострова и оккупированного Донбасса на подконтрольную Украине территорию такие лица без полиса также не смогут.

Также решение правительства предусматривает, что на самоизоляцию должны идти лица, прибывшие из стран, где бушует пандемия коронавируса. Эта норма не распространяется на такие категории лиц:

которые не достигли 12 лет;

прибывающих в Украину для обучения в вузах;

которые являются гражданами (подданными) государств со значительным распространением коронавируса и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

работников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

инструкторов вооруженных сил государств-членов НАТО и государств — участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ;

деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

лиц, перевозящих гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации;

которые имеют отрицательный результат тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, с понедельника, 28 сентября, иностранцы могут свободно пересекать границу, поскольку полный запрет на въезд для иностранных граждан в Украину утратил силу.