КСУ определился с рассмотрением вопроса о рынке земли — новости политики

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Рассмотрение вопроса о рынке земли отложила Большая палата Конституционного суда Украины. Речь идет о рассмотрении объединенного представления 48 и 53 народных депутатов, пишет «Укринформ».

Судьи приняли соответствующее решение из-за отсутствия представителя президента Владимира Зеленского в КСУ Федора Вениславского, который является участником производства. Вениславский предоставил письменное ходатайство о невозможности посетить заседание суда.

Напомним, нардепы в своем представлении отметили, что земля является объектом права собственности украинского народа и находится под особой охраной государства. Поэтому только граждане на референдуме могут решить как распоряжаться таким объектом. Кроме этого, парламентарии заявили, что принятие Верховной Радой этого закона состоялось с нарушением конституционной процедуры.

31 марта на внеочередном заседании Рада приняла закон об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Зеленский подписал его 28 апреля.

4 мая в КСУ поступило представление 48 нардепов о конституционности этого закона. 15 мая в КСУ поступило еще одно представление от 53 депутатов. Суд объединил их в одно производство.