Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Коронавирус в Киеве не отступает, едва ли не ежедневно количество больных продолжает увеличиваться.

За минувшие сутки, 29 сентября, COVID-19 обнаружили у 416 человек, среди инфицированных — 38 несовершеннолетних. Заболели 214 женщин в возрасте от 20 до 91 года и 164 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет. Кроме того, коронавирус обнаружили у 19 девочек от одного до 16 лет и 19 мальчиков от двух лет до 16 лет. Также заболели 11 медиков. Об этом 29 сентября сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Врачи приняли решение о госпитализации 53 пациентов. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 71. В Шевченковском и Дарницком районах вчера заболели 55 и 52 человека соответственно.

Выздоровели за минувшие сутки 48 человек. А с начала пандемии болезнь преодолели 6 тыс. 553 жителей Киева. Четверо больных умерли 28 сентября, а всего от COVID-19 умерли 373 киевлянина.

По состоянию на 29 сентября в Киеве уже 22 тыс. 559 подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, 28 сентября медики подтвердили в Украине 3 тыс. 627 новых инфицирований за сутки. От коронавируса умерли 69 человек, общее число погибших с начала пандемии составляет 4 тыс. 65 человек.