Разумков рассказал о роли журналистов и оппозиции к власти

https://racurs.ua/n144444-razumkov-rasskazal-o-roli-jurnalistov-i-oppozicii-k-vlasti.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, заявил, что правила должны существовать для всех, а также отметил, что журналисты не могут быть в оппозиции к власти.

Или одни правила для всех, и это правила государства, или это не команда. А интересы команды должны отвечать интересам Украины, — отметил он, комментируя коррупционный скандал вокруг нардепа-«слуги» Александра Юрченко, сообщает пресс-центр Рады.

В этом контексте глава украинского парламента также акцентировал внимание на особую роль экспертов и журналистов в освещении событий.

Ни эксперт, ни журналист не могут находиться в оппозиции к власти — они должны быть над процессом и оставаться объективными. За это их будут ценить, — резюмировал Разумков.

По его мнению, решение о виновности Юрченко в демократической Украине должен принимать исключительно суд. Он убежден, что в случае выявления фактажа коррупционных деяний в отношении любого человека, его позиция останется неизменной.