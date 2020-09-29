Война в Карабахе. Фото: newsmedia.am

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Бои в Нагорном Карабахе между армиями Армении и Азербайджана продолжаются уже третьи сутки. Стороны конфликта заявили о боях, которые продолжались в ночь с 28 на 29 сентября.

В Баку и Ереване говорят о потерях с обеих сторон и уничтожении техники. Азербайджанская армия ведет наступление в направлении города Физули, расположенного на территории, прилегающей к Нагорному Карабаху. В Минобороны Азербайджана заявили, что армия Армении 29 сентября начала обстрел из артиллерии территории Дашкесанского района Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс».

А представитель Минобороны Армении Арцруни Ованнисян на своей странице в Facebook сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана «начали сильную артподготовку, готовится очередное нападение».

Тем временем глава фракции «Мой шаг» в парламенте Армении Лилит Макунц в Facebook заявила, что Ереван задумался о заключении военно-политического союза с непризнанным Карабахом. А премьер-министр Никола Пашинян допустил возможность признания независимости Карабаха, отметив, что вопрос находится на повестке дня.

В ООН призвали к допуску в Нагорный Карабах миссии ОБСЕ. Генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. К диалогу Армению и Азербайджан уже призвали США, Украина, Европейский Союз и Россия.

Напомним, США выразили обеспокоенность в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном и предостерегли третьи стороны от вмешательства в бои.