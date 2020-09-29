Законопроект об «очищении» Высшего совета правосудия подаст Зеленский

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Владимир Зеленский, президент Украины, подаст на рассмотрение Верховной Рады законопроект об «очищении» Высшего совета правосудия.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что проект закона внесут в парламент уже в ближайшее время, пишет «РБК-Украина».

Есть определенные инициативы у Офиса президента и мы готовили некоторые тексты, но согласованная позиция, скорее всего, зайдет в Раду от имени президента, — сказал он.

Однако министр не исключает, что процесс прохождения этого законопроекта в Раде будет «мегасложным».

По словам Малюськи, некоторые из одиозных судей «удобны» для власти. Поэтому, по его мнению, вопрос сохранения работы для таких служителей Фемиды находится в политической плоскости, а не юридической или законодательной.

Чиновник добавил, что в течение 2019−2020 годов за грубые дисциплинарные проступки были уволены 73 судьи.

Механизмы есть, но мое субъективное мнение, что есть определенная категория судей, которая является влиятельной и «удобной» для тех, кто принимает решения, — резюмировал глава Минюста.

Напомним, в середине июля НАБУ сообщило о подозрении в попытке захвата власти главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, а также другим судьям Окружного административного суда Киева. При этом Вовк подозрение не получил, а Высший совет правосудия отказался устранить его за то, что тот якобы не получил статус подозреваемого. В итоге Высший антикоррупционный суд продлил срок расследования дела еще на полгода.