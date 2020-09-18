Пленки ОАСК — НАБУ убедило Антикоррупционный суд продлить следствие, фото — Укринформ

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Ракурс

В деле о так называемых пленках ОАСК — Окружного административного суда Киева — состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Детективы Антикоррупционного бюро просили продлить срок досудебного расследования дела.

Следственный судья частично удовлетворил ходатайство и продлил срок следствия делу, в котором подозреваемыми являются председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк, его заместитель и другие судьи.

НАБУ будет расследовать дело о записях в ОАСК еще полгода — до 17 января 2021 года.

Ходатайство защитников подозреваемых ВАКС отклонил. Адвокаты Вовка и других фигурантов просили вернуть дело в НАБУ и САП.

Напомним, что в НАБУ утверждают — Вовк и его коллеги создали преступную организацию, которая намеревалась захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и созданием искусственных препятствий в их работе.

НАБУ в июле начало активные следственные действия в отношении Вовка и нескольких судей ОАСК. 17 июля состоялись обыски в Окружном административном суде Киева. Вовку и нескольким другим судьям сообщили о подозрении. Доказательствами в деле стали записи — так называемые «пленки Вовка». Детективы даже объявляли судей в розыск, поскольку те не приходили на допрос.

Вовк заявлял о давлении на суд и утверждал, что ему никто не вручал ни повесток, ни подозрений. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление о временном отстранении Павла Вовка. Высший совет правосудия оставил его в должности.