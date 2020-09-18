Плівки ОАСК — НАБУ переконало Антикорупційний суд продовжити слідство, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n144007-plivky-oask-nabu-perekonalo-antykorupciynyy-sud-prodovjyty-slidstvo.html

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У справі про так звані плівки ОАСК — Окружного адміністративного суду Києва — відбулося засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Детективи Антикорупційного бюро просили продовжити термін досудового розслідування справи.

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання і продовжив строк слідства справі, в якій підозрюваними є голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, його заступник та інші судді.

НАБУ буде розслідувати справу про записи в ОАСК ще півроку — до 17 січня 2021 року.

Клопотання захисників підозрюваних ВАКС відхилив. Адвокати Вовка та інших фігурантів просили повернути справу в НАБУ та САП.

Нагадаємо, що в НАБУ стверджують — Вовк та його колеги створили злочинну організацію, яка мала на меті захопити державну владу через встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

НАБУ у липні розпочало активні слідчі дії стосовно Вовка і кількох суддів ОАСК, яких підозрюють у намірі захопити державну владу. 17 липня відбулися обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, Вовку і кільком іншим суддям повідомили про підозру. Доказами у справі стали записи — так звані «плівки Вовка». Детективи навіть оголошували суддів у розшук, оскільки ті не приходили на допит.

Вовк заявляв про тиск на суд і стверджував, що йому ніхто не вручав ані повісток, ані підозр. Утім, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про тимчасове відсторонення Павла Вовка. Вища рада правосуддя залишила його на посаді.