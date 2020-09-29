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Ракурс

Погода в Украине во вторник, 29 сентября, резко ухудшится. В некоторых областях ожидаются дожди с грозами, а на востоке и юге — штормовой ветер.

Значительный дождь ожидается в Хмельницкой и Винницкой областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Также сильные дожди накроют Одесскую и Николаевскую области. Грозы ожидаются и во всех западных областях, а также в Днепре, Черкассах и Кропивницком.

Штормовой ветер до 15−20 м / с поднимется в южных, центральных и восточных областях. Максимальная температура воздуха днем ​​составит +24°, в западных областях воздух прогреется максимум до +19°. Ночью будет прохладно — 10−16° тепла.

Как сообщалось, также 29 сентября синоптики предупреждали о магнитной буре в течение первой половины суток.