Заседание ВРУ. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n144440-rada-rassmatrivaet-speczakon-o-provedenii-vyborov-vo-vremya-karantina-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада Украины возвращается к работе во вторник, 29 сентября.

Парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект № 411 «О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина». Проект закона предлагает определить особенности организации, подготовки и проведения выборов в период действия карантина, установленного в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщается в повестке дня, которая опубликована на веб-странице ВРУ.

Также повестка дня предусматривает рассмотрение законопроекта № 4119 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» (относительно реализации положений ст. 11 закона Украины «О рынке природного газа»). Кроме того, избранники могут включить в повестку дня и рассмотреть законопроект, который сможет усовершенствовать правовое регулирование дистанционной работы — № 4051.

В первом чтении Рада должна рассмотреть проект закона № 3900 «О внесении изменений в закон Украины «Об образовании» относительно обеспечения качества учебной литературы». Также нардепы могут рассмотреть законопроекты № 3577 по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа. Рассмотрят и законопроект № 2443 относительно внеочередного обеспечения жильем лиц, которые взяты на учет до 1 января 1993 года и проживают в жилье временного назначения.

Напомним, законопроект о проведении выборов во время коронавирусного карантина зарегистрировали в парламенте 18 сентября. Авторами законопроекта стали специалисты Центральной избирательной комиссии.