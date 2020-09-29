Засідання ВРУ. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n144440-rada-rozglyadaie-speczakon-pro-provedennya-vyboriv-pid-chas-karantynu-translyaciya.html

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Верховна Рада України повертається до роботи у вівторок, 29 вересня.

Парламентарі розглянуть у першому читанні законопроект № 4117 «Про внесення змін до Виборчого кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину». Проект закону пропонує визначити особливості організації, підготовки та проведення виборів у період дії карантину, встановленого через пандемію COVID-19. Про це повідомляється у порядку денному, який опублікований на веб-сторінці ВРУ.

Також порядок денний передбачає розгляд законопроекту № 4119 «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» (щодо реалізації положень ст. 11 закону України «Про ринок природного газу»). Окрім того, обранці можуть включити до порядку денного та розглянути законопроект, який зможе удосконалити правове регулювання дистанційної роботи — № 4051.

У першому читанні Рада повинна розглянути проект закону № 3900 «Про внесення змін до закону України «Про освіту» щодо забезпечення якості навчальної літератури». Також нардепи можуть розглянути законопроекти № 3577 щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Розглянуть й законопроект № 2443 щодо позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 1 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення.

Нагадаємо, законопроект про проведення виборів під час коронавірусного карантину зареєстрували в парламенті 18 вересня. Авторами законопроекту стали фахівці Центральної виборчої комісії.