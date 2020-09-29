Погода в Україні. Фото: пекселс

https://racurs.ua/ua/n144441-zlyvy-ta-sylnyy-viter-rizko-nakryut-ukrayinu-karta.html

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Погода в Україні у вівторок, 29 вересня, різко погіршиться. У деяких областях очікуються зливи з грозами, а на сході і півдні — штормовий вітер.

Значний дощ очікується у Хмельницькій та Вінницькій областях. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Також сильні дощі накриють Одеську та Миколаївську області. Грози очікуються й в усіх західних областях, а також у Дніпрі, Черкасах та Кропивницькому.

Штормовий вітер до 15−20 м/с підніметься у південних, центральних та східних областях. Максимальна температура повітря вдень складе +24°, у західних областях повітря прогріється максимум до +19°. Вночі буде прохолодно — 10−16° тепла.

Як повідомлялося, також 29 вересня синоптики попереджали про магнітну бурю впродовж першої половини доби.