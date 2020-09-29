Законопроект про “очищення” Вищої ради правосуддя подасть Зеленський

https://racurs.ua/ua/n144443-zakonoproekt-pro-ochyschennya-vyschoyi-rady-pravosuddya-podast-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, подасть на розгляд Верховної Ради законопроект про «очищення» Вищої ради правосуддя.

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що проект закону внесуть у парламент вже найближчим часом, пише «РБК-Україна».

Є певні ініціативи у Офісу президента і ми готували деякі тексти, але узгоджена позиція, швидше за все, зайде в Раду від імені президента, — сказав він.

Разом із тим міністр не виключає, що проходження цього законопроекту у Раді буде «мегаскладним».

За словами Малюськи, деякі з одіозних суддів зручні для влади. Тому, на його думку, питання збереження таких служителів Феміди перебуває у політичній площині, а не юридичній чи законодавчій.

Чиновник додав, що впродовж 2019−2020 років за грубі дисциплінарні проступки були звільнені 73 судді.

Механізми є, але моя суб'єктивна думка, що є певна категорія суддів, які є впливовими і «зручними» для тих, хто приймає рішення, — резюмував глава Мін’юсту.

Нагадаємо, в середині липня НАБУ повідомило про підозру у спробі захоплення влади голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку, а також іншим суддям Окружного адміністративного суду Києва. Водночас Вовк підозру не отримав, а Вища рада правосуддя відмовилася усунути його через те, що той нібито не отримав статус підозрюваного. У підсумку Вищий антикорупційний суд продовжив термін розслідування справи ще на півроку.