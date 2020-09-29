Війна в Карабасі. Фото: newsmedia.am

https://racurs.ua/ua/n144442-viyna-za-nagirnyy-karabah-tryvaie-tretiy-den-scho-vidbuvaietsya-v-regioni-konfliktu-video.html

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Бої в Нагірному Карабасі між арміями Вірменії та Азербайджану тривають вже третю добу. Сторони конфлікту заявили про бої, які тривали в ніч з 28 на 29 вересня.

В Баку та Єревані розповідають про втрати з обох боків та знищення техніки. Азербайджанська армія веде наступ в напрямку міста Фізулі, розташованого на території, прилеглій до Нагірного Карабаху. В Міноборони Азербайджану заявили, що армія Вірменії 29 вересня почала обстріл з артилерії території Дашкесанського району Азербайджану. Про це повідомляє «Интерфакс».

А представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян на власній сторінці у Facebook повідомив, що Збройні сили Азербайджану «почали сильну артпідготовку, готується черговий напад».

Тим часом глава фракції «Мій крок» в парламенті Вірменії Ліліт Макунц у Facebook заявила, що Єреван задумався про укладення військово-політичного союзу з невизнаним Карабахом. А прем'єр-міністр Нікола Пашинян допустив можливість визнання незалежності Карабаху, зазначивши, що питання перебуває на порядку денному.

В ООН закликали до допуску в Нагірний Карабах місії ОБСЄ. Генсек ООН Антоніу Гутерріш провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. До діалогу Вірменію та Азербайджан вже закликали США, Україна, Європейський Союз та Росія.

Нагадаємо, США висловили стурбованість у зв’язку з загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном та застерегли треті сторони від втручання у бої.