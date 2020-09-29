Журналісти не можуть бути в опозиції до влади, вважає Разумков

https://racurs.ua/ua/n144444-jurnalisty-ne-mojut-buty-v-opozyciyi-do-vlady-vvajaie-razumkov.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, заявив, що правила повинні існувати для всіх, а також зазначив, що журналісти не можуть бути в опозиції до влади.

Або одні правила для всіх, і це правила держави, або це не команда. А інтереси команди мають відповідати інтересам України, — наголосив він, коментуючи корупційний скандал навколо нардепа-«слуги» Олександра Юрченка, інформує прес-центр Ради.

У цьому контексті очільник українського парламенту також акцентував увагу на особливій ролі експертів і журналістів у висвітленні подій.

Ані експерт, ані журналіст не можуть бути в опозиції до влади — вони повинні бути над процесом і залишатися об'єктивними. За це їх будуть цінувати, — резюмував Разумков.

На його думку, рішення щодо винуватості Юрченка в демократичній Україні прийматиме виключно суд. Він переконаний, що у разі виявлення фактажу корупційних діянь щодо будь-кого, його позиція лишатиметься незмінною.