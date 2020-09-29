Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Коронавірус у Києві не відступає, чи не щодня кількість хворих продовжує збільшуватися.

За минулу добу, 29 вересня, COVID-19 виявили у 416 осіб, серед інфікованих — 38 неповнолітніх. Захворіли 214 жінок віком від 20 до 91 року та 164 чоловіка віком від 19 до 90 рокiв. Крім того, коронавірус виявили у 19 дівчаток від одного до 16 років та 19 хлопчиків від двох років до 16 років. Також захворіли 11 медиків. Про це 29 вересня повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Лікарі прийняли рішення про госпіталізацію 53 пацієнтів. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 71. У Шевченківському та Дарницькому районах вчора захворіли 55 та 52 особи відповідно.

Одужали за минулу добу 48 людей. А з початку пандемії хворобу подолали 6 тис. 553 мешканців Києва. Четверо хворих померли 28 вересня, а загалом від COVID-19 померли 373 киян.

Станом на 29 вересня в Києві вже 22 тис. 559 підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, 28 вересня медики підтвердили в Україні 3 тис. 627 нових інфікувань за добу. Від коронавірусу померли 69 осіб, загальна кількість загиблих від початку пандемії становить 4 тис. 65 осіб.