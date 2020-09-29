КСУ визначився щодо розгляду питання про ринок землі

https://racurs.ua/ua/n144446-ksu-vyznachyvsya-schodo-rozglyadu-pytannya-pro-rynok-zemli.html

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Розгляд питання про ринок землі відклала Велика палата Конституційного суду України. Йдеться про розгляд об'єднаного подання 48 та 53 народних депутатів, пише «Укрінформ».

Судді ухвалили відповідне рішення через відсутність представника президента Володимира Зеленського у КСУ Федора Веніславського, який є учасником провадження. Веніславський надав письмове клопотання про неможливість з’явитися до суду.

Нагадаємо, нардепи у своєму поданні зазначили, що земля є об'єктом права власності українського народу та перебуває під особливою охороною держави. Тому лише громадяни на референдумі можуть вирішити як розпоряджатися таким об'єктом. Окрім цього, парламентарі заявили, що ухвалення Верховною Радою цього закону відбулося із порушенням конституційної процедури.

31 березня на позачерговому засіданні Рада ухвалила закон щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Зеленський підписав його 28 квітня.

4 травня до КСУ надійшло подання 48 нардепів щодо конституційності цього закону. 15 травня до КСУ надійшло ще одне подання від 53 депутатів. Суд їх об'єднав в одне подання.